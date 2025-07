“La proroga del commissariamento dell’Agenzia regionale dei rifiuti è la nitida fotografia del fallimento delle politiche di questa destra nella gestione del ciclo dei rifiuti. In questi anni nulla è stato realizzato di ciò che la legge istitutiva aveva assegnato. La decisione di continuare nel solco del commissariamento è la naturale conseguenza dell’incapacità di arrivare alla normale gestione dei compiti attribuiti all’Agenzia”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali Pd Davide Natale, vicepresidente commissione Ambiente, e Roberto Arboscello. “Auspichiamo che la Corte dei conti metta il nostro esposto sull’Agenzia tra le priorità della propria azione. È insopportabile assistere a quanto sta accadendo e a quanto non si sta facendo all’interno dell’Agenzia”, concludono.

L’articolo Natale e Arboscello: “Proroga commissariamento Agenzia regionale rifiuti è nitida fotografia del fallimento in materia delle politiche di questa destra” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com