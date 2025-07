Si stanno aggravando di ora in ora le condizioni nel bambino di sette anni che ieri era stato soccorso mentre galleggiava svenuto nella piscina di un parco acquatico a Gallipoli (Lecce). Il bambino è ancora vivo, specifica in una nota la Direzione Sanitaria dell’ospedale Sacro Cuore di Gallipoli smentendo ciò che si era diffuso in un primo momento, ma le condizioni sono disperate.

