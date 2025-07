Perché l’inverno 2025 è il momento perfetto per viaggiare a Dubai

Viaggiare Dubai durante i mesi invernali offre un’esperienza climatica ideale con temperature che oscillano piacevolmente tra i 25° e 30° di giorno e scendono a 15°-18° di notte. Mentre in Europa le temperature invernali costringono a coprirsi, la “Città dei record” accoglie i turisti con un clima subtropicale che permette di godersi attività all’aperto in pieno comfort. Infatti, il periodo da novembre a marzo rappresenta la stagione ottimale per visitare questa metropoli, considerando che durante l’estate le temperature possono raggiungere i 50 gradi con tassi di umidità fino al 90%.

I Tour Dubai diventano particolarmente affascinanti in inverno anche grazie alle scarse precipitazioni, con una media di soli 100 millimetri all’anno concentrati principalmente tra dicembre e marzo/aprile. Inoltre, i visitatori possono esplorare comodamente le principali attrazioni della città, come il maestoso Burj Khalifa, l’edificio più alto del mondo con i suoi impressionanti 828 metri, oppure il Dubai Mall, il centro commerciale più grande del pianeta che ospita oltre 1.200 negozi su una superficie di 1,1 milioni di metri quadrati. A differenza di altri periodi dell’anno, l’inverno permette di vivere pienamente questa metropoli del deserto senza il disagio delle temperature estreme.

