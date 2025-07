San Teodoro, ecco l’area esterna del Centro del riuso: ci sono anche ombrelloni e nebulizzatori

Genova. È stata inaugurata questo pomeriggio l’area esterna attrezzata del Centro del riuso e del riparo “Surpluse” di via Bologna, a San Teodoro: uno spazio aperto a tutti, per offrire alla cittadinanza un luogo di sosta, incontro e partecipazione, con ombrelloni, nebulizzatori, sedie e la possibilità di organizzare eventi e attività, che saranno a disposizione dei visitatori, grazie ad un allestimento semplice ma funzionale, pensato per valorizzare il ruolo del Centro come presidio culturale e sociale del quartiere.

L’iniziativa è promossa da Assoutenti Liguria nell’ambito del Patto di Collaborazione con il Comune di Genova, Ceas, Municipio II Centro Ovest e Amiu Genova.

