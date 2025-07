Serie D, Celle Varazze. Pisano: “Lavoriamo duro senza farci distrarre dall’esterno”. Barletta: “Qui dopo tanta gavetta”

Valle d’Aosta. È ufficialmente iniziato il periodo di preparazione del Celle Varazze in vista del prossimo campionato di Serie D. I biancoblù si trovano a Roisan, comune a pochi chilometri da Aosta, per il loro ritiro pre stagionale fuori regione che durerà fino al 27 luglio. Tempo di iniziare a lavorare sul campo per il gruppo squadra delle civette targato 2025-2026, composto da un blocco locale insieme a giocatori da fuori regione con esperienze importanti alle spalle. Direttamente dalla Valle D’Aosta hanno parlato mister Mario Pisano e il direttore generale Umberto Barletta.

