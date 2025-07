Varazze: 14enne accerchiato e rapinato con le minacce: tre minorenni denunciati

Varazze. Prosegue la capillare attività di controllo del territorio da parte dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Savona, che con l’arrivo dell’estate hanno ulteriormente intensificato i servizi di prevenzione e repressione in tutta la provincia, per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica così che tutti possano vivere il periodo estivo in tranquillità.

Durante tali attività, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona hanno fermato e denunciato in stato di libertà tre soggetti minorenni, provenienti dalla provincia di Pavia, che nella notte tra venerdì e saboto scorsi, in Varazze, nei pressi di via Savona, si sarebbero resi responsabili di una rapina nei confronti di un loro coetaneo.

