Genova. Ennesimo pedone investito oggi a Genova, in una giornata nera sul fronte degli incidenti stradali. Si tratta di un uomo di mezz’età travolto da un’auto in via Cantore a Sampierdarena.

Sul posto l’automedica del 118 e l’ambulanza della Misericordia. Il pedone è sempre rimasto vigile e cosciente, ma visto il trauma cranico riportato è stato portato in codice rosso per dinamica all’ospedale San Martino.

