Albisola, nasce la “Fondazione IV Comandamento Ernesto e Maria Saffirio”

Albisola Superiore. Nell’incantevole cornice di Villa GavottI si terrà domani, 23 luglio, la presentazione ufficiale, per la provincia di Savona, della Fondazione “IV Comandamento Ernesto e Maria Saffirio ETS” costituitasi da poco e con sede a Cuneo.

Questo evento rappresenta la terza tappa di un ciclo di incontri promossi dalla Fondazione in tutta Italia, con l’obiettivo di fare rete con le realtà assistenziali, istituzionali e associative del territorio, in particolare, in questo caso, in provincia di Savona. L’iniziativa, in cui crede con forza l’Amministrazione Comunale del sindaco Maurizio Garbarini, nasce dalla volontà di creare un dialogo costruttivo e inclusivo con tutti coloro che si occupano di problematiche familiari e sociali.

