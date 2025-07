Aumento Imu, Salis si impegna con i proprietari: “Rimoduleremo verso il basso nel bilancio 2026”

Genova. Nel giorno della discussione e votazione in consiglio comunale sull’assestamento di bilancio da 49 milioni e che contiene il tanto discusso aumento da 5,3 milioni dell’aliquota Imu sulle case affittate con canone concordato, la sindaca Silvia Salis ha voluto incontrare – durante una riunione che ha interrotto la stessa seduta di consiglio – le associazioni dei proprietari immobiliari e ha promesso loro una rimodulazione verso il basso della manovra nel 2026.

“Capisco perfettamente che è una norma profondamente impopolare e, in quanto sindaca da 50 giorni, se non fossi stata costretta a prendere una decisione che crea un tale dissenso, chiaramente non l’avrei presa”, ha detto Salis. “Mi dispiace – ha aggiunto – ci sarebbe potuta essere più comunicazione, però oggi ho proposto un tavolo per trovare il modo, da qua a dicembre, di rimodulare verso il basso l’aumento con il prossimo bilancio, che non sarà ereditato dal centrodestra ma sarà interamente di questa amministrazione”.

