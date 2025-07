Bufano pubblica “Gente di Sarzana”, centonove biografie dal lontano passato ad oggi: “Maldestre e non autorizzate”

“Nel presente volumetto sono tratteggiati in ordine alfabetico e per brevi cenni, i profili di oltre cento Sarzanesi (quasi tutti per nascita, alcuni per adozione oppure per elezione qualcuno addirittura per scommessa) che – fra il XII secolo e il tempo presente (ma fin dal terzo se includiamo la città ‘madre’ Luni), laici o chierici, uomini (molti) o donne (poche), aristocratici, borghesi o popolani – si sono distinti o si distinguono nei più diversi campi della letteratura, delle scienze, dell’arte, della storia, della medicina, del pensiero civile e di quello religioso, della diplomazia, delle armi ma anche dello spettacolo e dello sport e finanche della cronaca criminale”. Così Paolo Bufano, avvocato sarzanese, a lungo consigliere comunale, scrive nell’introduzione del suo nuovo libro Gente di Sarzana, carrellata di oltre cento brevi biografie sarzanesi (“maldestre e non autorizzate”, sottolinea l’autore) pubblicata da Società Editrice Apuana di Carrara, a breve in libreria. Un volume, nato nei ritagli di tempo di una lunga riabilitazione, con il quale l’autore si pone l’obbiettivo di “fornirne un primo agile repertorio che consenta non solo al visitatore della città ma anche a molti Sarzanesi incolpevolmente ignari, di comprendere – per esempio – chi sia davvero il personaggio eponimo della strada cittadina in cui essi stessi abitano o della piazzetta che attraversano ogni giorno per recarsi al lavoro e del quale non sanno nulla o quasi”, scrive, ma anche quello di “far conoscere l’identità di molti Sarzanesi (certo non tutti) oggi ‘sulla breccia’ anche lontano dalla loro città”. E a questo si unisce, scrive ancora l’avvocato sarzanese, “l’aspirazione a cogliere – se esiste – e a restituire al lettore l’idea di un unitario ‘spirito’ della città, uno spirito che la anima, che soffia attraverso le sue antiche strade e che ha modellato e ancora oggi modella ed alimenta le attitudini dei suoi figli, che spira lungo i secoli tanto sul versante della fede cristiana, dalle miracolose origini del culto del Preziosissimo Sangue che sul versante civile, dal diploma di Ottone I che per primo fa menzione di Sarzana come comunità civile e centro degli interessi laici di cittadini consapevoli del loro status“.

Le figure raccontate nel volume – presentante in ordine alfabetico e “selezionate ‘a sentimento’, senza pretesa di esaustività e con scuse anticipate ai pretermessi”, scrive l’autore – vanno da Mastro Guglielmo al Premio Campiello Bernardo Zannoni, da Papa Parentucelli a chef Angelo Paracucchi, dall’imprenditrice Marina Acconci, che apre la rassegna, a Ippolito Landinelli, da Pietro Arnaldo Terzi, sindaco dei Fatti di Sarzana, a Dario Capolicchio, studente che perse la vita nella strage dei Georgofili, da Fiammetta Gemmi al campione dei pedali Graziano Battistini, solo per fare alcuni degli oltre cento nomi.

