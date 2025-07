Calcio/ Genoa, Colombo vicino all’arrivo mentre Bani va al Palermo

Il Genoa accelera su due fronti di mercato: in entrata si avvicina Lorenzo Colombo dal Milan, mentre in uscita è ufficiale la partenza di Mattia Bani, destinazione Palermo. Il club ligure, in queste ore, sta gestendo il doppio movimento con l’obiettivo di rinnovare attacco e difesa in vista della prossima stagione.

Colombo, reduce da un’annata all’Empoli con 37 presenze complessive, 6 reti e 2 assist, dovrebbe arrivare al Genoa in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo a determinate condizioni.

