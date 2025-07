Commissione consiliare sull’ospedale di Albenga: “Il PPI h24 deve funzionare davvero, servono risposte concrete per il territorio”

Si è tenuta oggi, martedì 22 luglio, la Commissione consiliare dedicata al potenziamento dell’ospedale “Santa Maria di Misericordia” di Albenga, convocata dal presidente Giorgio Cangiano. All’ordine del giorno, la situazione del Punto di Primo Intervento (PPI), recentemente riaperto h24 in via sperimentale per il solo periodo estivo.

“Ho ritenuto opportuno – spiega il presidente Giorgio Cangiano – convocare la commissione e allargare l’invito alla partecipazione anche ai Consiglieri regionali, perché credo sia fondamentale affrontare queste tematiche in modo costruttivo, senza polemiche, ma con l’obiettivo comune di ottenere risultati concreti per il nostro territorio. A pochi giorni dalla riapertura del PPI, sono già emerse gravi criticità: le ambulanze del 118 continuano a essere indirizzate esclusivamente al pronto soccorso del Santa Corona, invece di essere smistate, in base alla gravità dei casi, tra Pietra Ligure e Albenga. Questo meccanismo non funziona: se la riapertura del PPI rappresenta un test, è evidente che in queste condizioni è destinato a fallire”.

» leggi tutto su www.ivg.it