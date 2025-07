Delegato barriere architettoniche della Consulta al Terminal crociere per una verifica sull’accessibilità delle navette

“Oggi sono stato al Cruise Terminal della Spezia per una verifica concreta e concordata dell’accessibilità sulle navette di collegamento, vista la notevole pendenza delle pedane ribaltabili manualmente con l’aiuto di una persona che successivamente spinga la carrozzina, sia essa elettrica o manuale non conta, per consentire un accesso sicuro e confortevole del passeggero seduto”. Ne dà informazione in una nota Nicola Torre, delegato barriere architettoniche della Consulta provinciale delle persone con disabilità del comune della Spezia. “Ci sarà un successivo incontro per discutere assieme ad Atc della problematica riscontrata in data odierna – prosegue Torre -, anche se, comunque, non se ne conosce ancora la data. Sono stato piacevolmente colpito e sorpreso dalla celerità nel rispondere, dall’attenzione e dalla sensibilità verso la problematica evidenziata, nonché dell’accoglienza ricevuta in data odierna dal personale del Terminal Crociere della Spezia, che ritengo veramente molto positiva, così come il confronto dialogo/ veramente costruttivo”.

Concliude il delegato barriere architettoniche della Consulta: “Per quanto riguarda l’incontro con le Poste della Spezia, invece, spiace non aver ancora ricevuto una data in merito; incontro richiesto recentemente e fortemente voluto dal consigliere regionale Gianmarco Medusei, che insieme alla Consulta provinciale disabili della Spezia, al Luca Comiti, segretario della Cgil spezzina, ai consiglieri regionali Carola Baruzzo e Davide Natale e all’onorevole Alberto Pandolfo si stanno concentrando sulla questione degli uffici postali e come me la stanno affrontando”.

