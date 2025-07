Disappunto Naturabilia: “Mai vista chiusura centro selvatici per sospetta aviaria non ancora accertata”. Asl: “Servizio veterinario ha operato su base di disposizioni di legge inderogabili”

Come riferito nelle scorse ore, è ripresa l’attività del centro recupero selvatici implementato di Naturabilia, situato ad Ameglia. Una ripartenza dopo alcuni giorni di stop dovuti a un provvedimento di blocco dell’attività emesso da Asl 5 a seguito di un sospetto di influenza aviaria (poi scongiurato dagli esiti delle analisi), i cui possibili sintomi erano stati segnalati all’azienda sanitaria dall’associazione, tramite un veterinario che ne segue le attività. Un’interruzione in merito alla quale Naturabilia manifesta a CdS il suo disappunto: “E’ la prima volta in Italia, e forse in Europa, che un centro di recupero selvatici viene chiuso per uno sospetto di influenza aviaria non ancora accertata – lamenta a CdS Lucia Franceschi, presidente di Naturabilia -. Questo ha creato enormi disagi alla nostra associazione e alla cittadinanza e ci siamo dovuti prendere anche molte critiche, in quanto non abbiamo potuto soccorrere più di 50 animali. Ci sono stati stati disagi anche per Asl e Regione che per via delllo stop dell’attività di Naturabilia hanno ricevuto telefonate di lamentela da parte di cittadini”. Questa la replica di Asl 5: “Il Servizio veterinario di Asl 5 ha operato sulla base di disposizioni di legge inderogabili che sanciscono l’applicazione di misure a protezione della salute degli animali e delle persone. Nessun divieto, invece, è stato disposto attinente al recupero di animali feriti provenienti dal territorio, pertanto il personale di Naturabilia avrebbe potuto collocare presso i Centri di Recupero di Animali Selvatici (c.d. CRAS) gli animali bisognosi di cure”.

