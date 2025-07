Ex Ilva, Gozzi scettico sul forno elettrico a Genova: “Strategia rischiosa, come si alimenta?”

Genova. Il salvataggio dell’ex Ilva, secondo il governo Meloni, passa anche per la costruzione di un forno elettrico a Genova. Ma mentre le istituzioni si mettono d’accordo su un progetto che resta controverso tra gli abitanti di Cornigliano, il presidente di Federacciai Antonio Gozzi lancia dal capoluogo ligure un monito pesante sulla strategia individuata per il rilancio dell’acciaio in Italia.

“I forni elettrici si devono fare soltanto garantendo loro approvvigionamento di materia prima e approvvigionamento elettrico – avverte l’imprenditore chiavarese, numero uno di Duferco, a margine di un convegno organizzato da Confindustria all’Acquario -. Parlare di moltiplicazione di forni elettrici senza garantire le condizioni di fattibilità e di alimentazione è molto rischioso per i forni elettrici che esistono già e che producono, senza chiedere niente allo Stato, 20 milioni di tonnellate, occupano 75mila persone e sono un’eccellenza mondiale, perché nessun paese al mondo produce l’85% dell’acciaio da forno elettrico, quindi decarbonizzato. Stiamo maneggiando una materia super delicata”.

