Ex Ilva, Salis al ministro: “Venite a Genova a spiegare il forno elettrico”. Bucci: “Siamo tutti d’accordo”

Genova. “Quello che ho chiesto al ministero, e il ministro è stato disponibile, è avere una loro azione sul nostro territorio. Ho chiesto tecnici del ministero a Genova per spiegare quali saranno le ricadute occupazionali e quale sarà, se ci sarà, l’impatto ambientale di questo forno elettrico, perché credo che la cosa più importante sia fare un percorso partecipato con la cittadinanza, anche per far capire come questa nuova tecnologia impatta sul territorio”. È quanto ha riferito la sindaca Silvia Salis al termine dell’incontro su ex Ilva che si è tenuto stamattina in videoconferenza col ministro delle Imprese Adolfo Urso e il presidente della Regione Liguria Marco Bucci in vista dell’accordo di programma tra le amministrazioni nazionali e locali della Puglia che verrà firmato il prossimo 31 luglio.

Intanto domani si prepara l’assemblea pubblica indetta dalle Donne di Cornigliano (la sindaca Salis era stata invitata ma non sarà presente) mentre, dopo le diverse voci contrarie arrivate dalla delegazione, nasce un nuovo comitato pro forno elettrico.

