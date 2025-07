Inaugurata la passeggiata a mare di Marinella, Ponzanelli: “Primo traguardo del maxi progetto Pinqua per la rigenerazione del borgo”

Non poteva che essere la nuova passeggiata a mare la prima delle grandi opere previste nel PINQUA a essere realizzata e consegnata alla frazione marina di Sarzana. Il taglio del nastro è avvenuto nel tardo pomeriggio alla presenza di istituzioni e cittadini che hanno celebrato il primo passo concreto del più ampio progetto di riqualificazione. D’ora in poi la nuova passeggiata a mare – sebbene ancora priva della parte arborea che verrà piantumata appena la stagione lo consentirà- sarà pienamente fruibile. Il suo disegno si sviluppa, conformemente al Piano Particolareggiato degli arenili, nel tratto compreso tra il limite demaniale e la strada litoranea, per una lunghezza di circa 435 m e nel suo sviluppo ritaglia sei ambiti all’interno dei quali potranno essere collocate attrezzature di vario genere. Un percorso inserito tra dune in sabbia che – come detto – appena possibile saranno vegetate con essenze tipiche dell’ambiente costiero, scostandosi dalla strada in modo da realizzare piccoli spazi a protezione della percorrenza.

“Oggi apriamo al pubblico la prima passeggiata a mare della storia di Marinella- dichiara il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli -. Consegniamo ai cittadini, ai visitatori, a un intero territorio, un tratto di costa finalmente valorizzato. La rigenerazione urbana di Marinella parte simbolicamente da qui, dalla passeggiata a mare che la nostra frazione ha sempre meritato e non ha mai avuto. Continuiamo a lavorare per mettere a terra tutte le opere del progetto Pinqua per 15 milioni di euro e, ancor prima, abbiamo realizzato indispensabili interventi milionari di messa in sicurezza della frazione. Continueremo anche su questo fronte, come prosegue la realizzazione della ciclicovia tirrenica, che collegherà il centro di Sarzana a Marinella. È un disegno complessivo, frutto di una visione in cui abbiamo creduto insieme a Regione Liguria, che dobbiamo davvero ringraziare”.

“Questa passeggiata è un primo, tangibile segno di rinascita per tutto il borgo di Marinella – dichiara l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola -. Una straordinaria opera di rigenerazione urbana che si somma ai 18 lavori nel solo territorio spezzino finanziati attraverso il nostro Programma regionale, dal 2021 a oggi, per oltre 4 milioni di euro. Come Regione Liguria abbiamo creduto fin dall’inizio in questo progetto seguendolo, passo dopo passo, per arrivare prima allo storico finanziamento Pinqua da 15 milioni di euro e, in secondo luogo, alla messa in cantiere dei vari interventi. Un lavoro che cambierà totalmente il volto di un intero borgo, dopo oltre 40 anni di attesa, partendo proprio dalla sua passeggiata a mare. Questa maxi-opera non si fermerà qui perché oltre a Urba 3 stanno proseguendo e saranno terminati entro il primo semestre del 2026 gli altri cinque interventi previsti dal succitato Pinqua. Per quanto riguarda la permeabilizzazione, pedonalizzazione e urbanizzazione del borgo sono attualmente in corso le attività di posa dei sottoservizi, così come è in corso la riqualificazione della scuola con termine previsto nel mese di novembre mentre partirà a settembre la realizzazione della rotatoria per il miglioramento dell’accessibilità sul lato ovest. Sono altresì in piena fase di svolgimento i lavori di edilizia residenziale pubblica denominati ERS 1 ed ERS 2 che garantiranno la realizzazione di 40 nuovi alloggi entro marzo del nuovo anno. Nei primi mesi del 2026 termineranno, dunque, tutti i cantieri previsti e Marinella potrà finalmente presentarsi rinnovata ai cittadini e ai tanti turisti che la visiteranno”. “In questi dieci anni abbiamo creduto e crediamo nel rilancio della frazione di Marinella più di qualunque altra Giunta precedente al nostro ingresso in Regione – dichiara l’assessore alla Difesa del Suolo e Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone -. Questa bellissima passeggiata si è potuta realizzare grazie agli straordinari investimenti di difesa del suolo e protezione civile per oltre 20 milioni di euro destinati da Regione Liguria a Marinella di Sarzana. Mi riferisco alla messa in sicurezza del torrente Parmignola, con la conseguente cancellazione della zona rossa e al nuovo impianto idrovoro con la stazione di pompaggio, di cui sono appena partiti i lavori del secondo lotto per 5 milioni di euro complessivi di fondi regionali di Protezione civile. A queste risorse e a quelle del Pinqua, si aggiunge un ulteriore importante intervento infrastrutturale per 13 milioni di euro che ci permetterà, tra pochi mesi, di consegnare ai sarzanesi, ai liguri e ai visitatori la Ciclovia tirrenica nel tratto di collegamento tra Liguria e Toscana con importanti ricadute turistiche e ambientali (in particolare, si tratta dello stralcio 5 del Lotto Prioritario, tra il centro di Sarzana e Marinella, attraverso Castelnuovo Magra e Luni)”.

Nei mesi scorsi i lavori effettuati nell’ambito della cosiddetta URBA 3 (Miglioramento ambientale e resilienza spazi pubblici: passeggiata costiera, accesso pedonale ovest) hanno interessato anche la riqualificazione con interventi di de-impermeabilizzazione via Kennedy e viale Brigate Partigiane, potenziando e valorizzando le connessioni pedonali tra il borgo e il lungomare. I lavori sono stati realizzati dalla società che si è aggiudicata l’appalto – Dott. Carlo Agnese Spa- per un investimento di 1.548.554,01 euro (oltre Iva).

Oltre a URBA3 il programma finanziato con Pinqua – che oltre a Regione Liguria e Comune di Sarzana coinvolge IRE Liguria ed ARTE Spezia- prevede il recupero di due fabbricati del borgo per la realizzazione di alloggi a canone moderato (ERS), il recupero di 28 nuovi alloggi di edilizia sociale in immobili

storici oggi in stato di abbandono, la realizzazione di spazi pubblici interni al borgo con l’aumento degli spazi pedonali e dei parcheggi attraverso interventi sostenibili che prevedano l’aumento del verde e porzioni del borgo di proprietà privata con finalità prevalentemente abitativa residenziale. In particolare si prevede la realizzazione di un intervento di completamento per la realizzazione di alloggi ERP e a canone moderato (ERS). A questo proposito saranno realizzati due fabbricati per complessivi 12 alloggi a completamento dell’intervento di edilizia pubblica, già realizzato in precedenza creando un mix equilibrato di ERP e ERS per favorire l’integrazione, il riordino dell’accessibilità veicolare al Borgo, mediante realizzazione di rotatoria e nuova strada di accesso, finalizzata a consentire la pedonalizzazione delle aree interne, un nuovo parco urbano nell’area tra il Borgo e il cimitero, con valorizzazione della

porzione superstite di pineta litoranea, il miglioramento della dotazione di servizi ai residenti, in particolare mediante intervento di ampliamento ed efficientamento energetico-ambientale del plesso scolastico di Marinella.

