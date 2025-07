Loano, torna “Universo in Rosa”: manifestazione dedicata al mondo femminile a favore del centro antiviolenza “Artemisia Gentileschi”

Loano. Dal 27 luglio al 3 agosto torna a Loano “Universo in Rosa”, la manifestazione dedicata al mondo femminile a sostegno del centro antiviolenza “Artemisia Gentileschi” di Loano.

La manifestazione, organizzata dall’assessorato a turismo, cultura e sport e dall’assessorato alle politiche sociali del Comune di Loano con la direzione artistica di Eccoci Eventi, è realizzata in collaborazione con il centro antiviolenza “Artemisia Gentileschi”, la sezione Riviera delle Palme di Fidapa BPW Italy Distretto Nord Ovest, Pro Loco Loano, Fipe/Confcommercio, l’Associazione Centro Culturale Polivalente, Marina di Loano, l’Asd Stella Marina Fitness di Loano, Fiab Albenga, l’istituto Falcone, il workshop “The Overpass” di Alessandro Gimelli, l’Asd Gymnasium IDS di Savona, Pilates in Marina, il Cai di Loano, Flaviano Carpenè Gae, il Rifugio do Pian delle Bosse, l’Asd Palestra il Corpo, I Gazzi di Dante, il Mondadori Bookstore di Loano, Yepp Loano, la confraternita delle Cappe Turchine, il Sips.

