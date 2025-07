Movida: discoteche,”Divertiamoci in Sicurezza”. Patto con la Prefettura

Dall’ufficio stampa Prefettura di Genova

E’ stato rinnovato questo pomeriggio, in Prefettura, il Protocollo d’Intesa territoriale per la sicurezza nelle discoteche, denominato “Divertiamoci in Sicurezza”, che ripropone l’impianto del Patto locale già sottoscritto nel giugno 2022 in esecuzione dell’Accordo Quadro Nazionale, ma che presenta, nella sua versione attuale, talune significative integrazioni. Esse sono il frutto, in particolare, della pluriennale esperienza maturata sul campo, grazie alla capillare attività di monitoraggio condotta sul territorio, nonché dell’ampliamento della platea di soggetti sottoscrittori.

