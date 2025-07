Nuova visita guidata al Lia per “Naturale meraviglia” con il direttore Andrea Marmori

In occasione di “Naturale Meraviglia. Tesori e opere d’arte dalle corti dei principi”, la nuova mostra a cura di Andrea Marmori, giovedì 24 luglio alle ore 17.00 è prevista una visita guidata all’esposizione a cura del direttore del Museo Civico “Amedeo Lia”. Si consiglia la prenotazione.

Con questa mostra, “Naturale Meraviglia. Tesori e opere d’arte dalle corti dei principi” a cura di Andrea Marmori, una parte del Museo Lia si è trasformata in una meravigliosa Wunderkammer, un particolare e sensitivo genere di raccolta affermatosi nelle corti e nelle residenze principesche a partire dal XVI secolo, con una concentrazione specifica al centro dell’Europa. Era all’interno di queste stanze ermetiche ed esclusive che il collezionista adunava tutto quanto fosse rarità e portento, le cosiddette mirabilia, esibendo materiali che la natura stessa è in grado di fornire – i naturalia- la cui raccolta era motivata tanto per via di una fascinazione intrinseca che per eccezionalità di forma o dimensione, insieme ad altri manufatti – gli artificialia -, di perentoria originalità e unicità, la cui realizzazione comportava competenze complicate, di segreta pratica. In questo contesto la natura era vista come una miniera inesauribile dalla quale cavare inattesi e sorprendenti arcani, la cui raccolta esprimeva il desiderio, tipicamente umanista, di una conoscenza enciclopedica del mondo, quasi un’intima necessità, quando le collezioni erano intese anche come occasioni di studio e sperimentazione. Ed è questo il motivo per cui questi ambienti, pur nella loro relativa accessibilità, possono essere considerati come il primo stadio dello sviluppo del concetto di museo, sebbene, a differenza di quest’ultimo, mancanti delle inalienabili caratteristiche della sistemazione e del metodo. Le wunderkammern erano il cuore pulsante eppure un po’ malato delle collezioni principesche, il mistero alchemico del mondo mantenuto segreto per essere poi svelato a pochi fortunati iniziati.

