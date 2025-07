Pd, Montefiori a fine mandato: “In autunno andremo a congresso: io sono a disposizione”

Nei giorni scorsi, in occasione della Festa de L’Unità al Limone, il segretario provinciale del Partito democratico della Spezia, Iacopo Montefiori, ha fatto il punto della situazione politica e personale giunto al termine del mandato quadriennale alla guida del partito di Via Lunigiana.

In un confronto a tutto campo, con il giornalista di Città della Spezia, Thomas De Luca, il segretario ha ripercorso le tappe politiche, organizzative ed elettorali degli ultimi anni, rivendicando la ricostruzione di una comunità politica dopo un periodo segnato da scissioni, commissariamenti e sconfitte elettorali.

Un bilancio che guarda alle sfide future, a partire dal congresso autunnale, passando per il ruolo ritrovato del Pd spezzino nei contesti locali e nazionali, fino alle prospettive per le prossime elezioni amministrative.

Non sono mancate critiche all’amministrazione comunale e riflessioni sul ruolo dell’opposizione, sulla comunicazione nell’era dei social e sull’unità del fronte progressista.

