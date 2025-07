Porto, cinque giorni di sciopero al Terminal Bettolo: “Pessima organizzazione del lavoro”

Genova. La Filt Cgil e Uiltrasporti hanno dichiarato cinque giorni di sciopero presso il Terminal Bettolo del porto di Genova a partire da martedì 22 luglio.

Lo sciopero durerà dunque tutta la settimana, una protesta “contro una pessima organizzazione del lavoro che sta fortemente penalizzando le maestranze. Non comprendiamo come sia possibile che dopo cinque anni ed una start-up lunghissima l’azienda non sia ancora nelle condizione di operare con un’organizzazione del lavoro adeguata”, dicono Fabio Ferretti Filt Cgil Genova, Duilio Falvo segretario porto di Genova per Uiltrasporti Liguria e Stefano degli Innocenti, funzionario porto di Genova per Uiltrasporti Liguria.

