Rapallo: appello del sindaco, il commento di Carannante

Sulla vicenda del porto Carlo Riva e sulle garanzie per manlevare il Comune di Rapallo da eventuali danni (milionari) chiesti da armatori di yacht affondati dalla mareggiata, Levante News si è già espresso; così come ha pubblicato il parere pro veritate sottoscritto dall’avvocato Corrado Mauceri. L’appello del sindaco Elisabetta Ricci, rivolto oggi in particolare ai consiglieri di maggioranza affinché non disertino la seduta del Consiglio e si allineino al suo voto, secondo noi non è un’intimidazione, come scrive Andrea Carannante, bensì un alzare bandiera bianca. Riportiamo in ogni caso il parere di Andrea Carannante perché, al di là della durezza delle parole (che non censuriamo, ma disarmiamo), si tratta di opinioni. (m.m.)

*****

» leggi tutto su www.levantenews.it