Un altro riconoscimento letterario per Paola Volpi, di Recco. Nella prestigiosa cornice del Comune di Pontremoli, l’autrice ha ricevuto il Premio di Alto Merito, per la poesia edita, nel Concorso internazionale “La via dei libri”. Il Concorso si colloca nell’ambito del Premio Bancarella.

» leggi tutto su www.levantenews.it