I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia della Spezia hanno arrestato, nella notte, un 39enne spezzino con le accuse di furto e porto abusivo di arma.

L’uomo è stato colto in flagrante in Via Doria, alla Spezia, mentre tentava di allontanarsi dopo aver sottratto due monitor per computer dagli uffici di una società finanziaria.

Durante il controllo è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di circa 15 centimetri, motivo per cui è stato denunciato anche per violazione della normativa in materia di armi.

L’arrestato, messo a disposizione della Procura della Repubblica della Spezia, è stato giudicato in mattinata con rito direttissimo presso il Tribunale.

L’articolo Ruba due monitor da una società finanziaria: arrestato 39enne spezzino, aveva anche un coltello proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com