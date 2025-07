Striscione “Figli del Secolo”, Rampi: “Fratelli d’Italia prende le distanze da ogni inutile provocazione di quel gruppo di giovani”

“Condanniamo e denunciamo ogni forma di violenza, da qualunque parte essa provenga: dalle mere provocazioni, espresse pacificamente ma che non condividiamo, ci limitiamo a dissociarci”. Lo scrive sul suo profilo Facebook Carlo Rampi, Fratelli d’Italia, vice sindaco di Sarzana, esponente di lungo corso della destra locale, in merito all’iniziativa intrapresa la notte scorsa da Gioventù Nazionale – formazione giovanile di FdI –, ovvero l’esposizione di uno striscione recante la scritta “Figli del Secolo” in Piazza Jurgens, davanti alla stazione ferroviaria di Sarzana, luogo simbolo dei fatti del 21 luglio 1921, a 104 anni di distanza dalla ricorrenza. “Mi chiedono, e ci chiedono, di denunciare e condannare il gesto decisamente opinabile, ma comunque non violento, di un gruppo di ragazzi che hanno scelto di provocare e far discutere di sé, sfruttando la coincidenza con un fatto storico rilevante non solo per la nostra città ma che ha rappresentato una pagina significativa della recente storia d’Italia – esordisce Rampi -. La più che legittima critica del gesto di questi ragazzi è diventata anche l’occasione per qualcuno per parlare di ‘maggioranza fascista’ che governa la città di Sarzana. Mi sembra tutto un po’ troppo. Vedere il fascismo ovunque e invocare a ogni piè sospinto la Resistenza finisce con lo svilire tutto il dibattito sul passato e il confronto sul presente e il futuro. Abbiamo bisogno di memoria condivisa, non di proseguire con barricate e recriminazioni reciproche”.

“Tutti siamo stati ragazzi, ovvero tutti noi abbiamo fatto cose di cui anni dopo siamo stati più o meno orgogliosi, che avremmo fatto in modo diverso o non avremmo fatto per niente – prosegue il vice sindaco sarzanese -. Credo, anzi sono convinto, che quei giovani abbiano organizzato una iniziativa stupida e confusa (e anche di difficile interpretazione per un sessantenne come me … ‘figli del secolo’, boh!). Condanniamo e denunciamo ogni forma di violenza, da qualunque parte essa provenga: dalle mere provocazioni, espresse pacificamente ma che non condividiamo, ci limitiamo a dissociarci”.

