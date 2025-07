Martedì con tempo stabile e soleggiato con residua nuvolosità al mattino sui rilievi e prevalentemente sereno al pomeriggio, con un nuovo transito di velature che potrebbe verificarsi in serata. Queste le previsioni odierna di Arpal che segnalano anche venti fra deboli e moderati, mare mosso e temperature minime in calo con massime in aumento su valori anche superiori a trenta gradi.

