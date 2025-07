Al via la nona edizione del Lerici Music Festival: “Ha saputo entrare nel cuore della cittadinanza”

Pronta al via una nuova edizione del Lerici Music Festival, che apre domani, giovedì 24 luglio, con una serata speciale dedicata alla grande musica nel cinema, filo conduttore dell’intera kermesse, che si protrarrà fino al 4 agosto. L’evento inaugurale, in programma alle 20.30 a Villa Marigola, vedrà il soprano Melinda Hughes e il baritono John Ieuan Jones, accompagnati dal Lerici Music Festival Quartet, dar vita a un repertorio che sintetizza le sfolgoranti conquiste musicali del ‘900 americano. Il programma toccherà brani immortali di George Gershwin e Leonard Bernstein, passando per Frank Loesser e Rodgers&Hammerstein, la coppia di autori più famosa di Broadway, per arrivare ai due maestri assoluti del soundtrack cinematografico: John Williams ed Ennio Morricone. Programma integrale della rassegna disponibile a questo link.

“Il Lerici Music Festival è arrivato alla sua nona edizione, cosa che non avrei mai pensato quando nel 2017 mi è venuta l’idea di creare un festival nella mia città natale – ha detto il maestro Gianluca Marcianò, direttore artistico del festival, alla conferenza di presentazione della manifestazione, tenutasi stamani in Regione -. Siamo arrivati lungo il nostro percorso ad avere un festival di caratura internazionale, con artisti che vengono veramente da tutto il mondo, con grandi orchestre, con tantissime attività extra musicali che includono l’arte contemporanea con la mostra di Galleria Continua curata da Carlo Orsini con l’artista Arcangelo Sassolino, con le conversazioni a colazione curate da Carlotta Sorba, con un grandissimo team di professionisti che si occupa di far funzionare una macchina che è diventata di queste dimensioni; con il grande sostegno della città di Lerici e con il coinvolgimento della città di Sarzana che tra l’altro si è candidata a Capitale della cultura Italiana per il 2028. Sono veramente emozionato di presentare questo nuovo programma, di iniziare questa narrazione sul tema Musica, Immagine, Movimento che si propone come obiettivo quello di mettere in luce il grande legame tra il cinema e la musica. Un legame forte e indissolubile, fonte perpetua di ispirazione, sia con le musiche dei grandi compositori classici che hanno fatto la storia, che con le grandi colonne sonore originali che hanno reso famosi nel mondo artisti come Morricone e Nino Rota. Il programma di quest’anno è come sempre un programma variegato che include la grande musica classica, la musica sinfonica, ma anche la grande musica da camera, il musical e il jazz; avremo la proiezione di un film muto con orchestra dal vivo, avremo l’opera con due debutti assoluti nella stessa sera, quello di Carmen Giannattasio nel ruolo di Carmen e quello del regista dissidente russo Dmitry Krimov alla sua prima regia d’opera. Avremo l’Orchestra Toscanini, la superstar mondiale del violino Pinchas Zukerman, il quartetto di Cremona, sarà un periodo intenso in cui proporremo molti concerti al nostro pubblico e credo fermamente che sarà, per chi verrà ad ascoltarci, estremamente coinvolgente ma allo stesso tempo di facile ascolto. Ci prepariamo già alla decima edizione che posso annunciare sarà ricchissima di sorprese; per ora però concentriamoci sul fare bene anzi benissimo questa nona”.

