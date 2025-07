Da Amt Genova

AMT comunica che in data odierna si è tenuta l’Assemblea dei Soci, a cui hanno partecipato anche la sindaca del Comune di Genova, Silvia Salis, e il vicesindaco e assessore alle Partecipate e al Bilancio, Alessandro Terrile. L’Assemblea ha approvato all’unanimità le linee guida del piano di intervento predisposto dal Consiglio di Amministrazione a seguito della segnalazione inviata dal Collegio Sindacale in data 23 giugno e integrata dal Revisore Legale in data 15 luglio 2025.

