Barriere architettoniche e Peba, Bornia replica a Cimino: “Vivo la disabilità sulla mia pelle, non bastano progetti e parole”

Il presidente della Consulta provinciale disabili Mauro Bornia risponde all’assessore ai Lavori pubblici Pietro Antonio Cimino. Nella giornata di ieri, il presidente Bornia ha espresso perplessità riguardo al piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche non è tardata la risposta dell’assessore che ha elencato le azioni portate avanti dal Comune della Spezia. Ora la replica di Bornia: “Rispondo alle sguaiate affermazioni dell’assessore del Comune della Spezia Cimino, il quale afferma che faccio propaganda politica invece di essere sopra alle parti. Ebbene, dico all’amministratore pubblico che vivo la disabilità sulla mia pelle e che se intervengo sui media per denunciare una situazione ancora grave è perché ne ho cognizione di causa. E sì è vero, faccio politica, ma non quella di partito, ma quella al servizio della comunità, come lui, su fronti diversi. Mai mi permetterò di dire all’assessore di essere servo di uno schieramento politico, conosco le sue idee come lui conosce le mie ma non confondo i ruoli che entrambi siamo chiamati a rispettare. Le mie sono affermazioni reali, dettate da uno sfinimento verbale che dall’ultimo incontro non ha portato a nulla. Tutte le barriere che ho segnalato all’assessore sono ancora lì, a testimoniare il fallimento dell’amministrazione in questo alveo e lo sfido ad indicarmi quali e quante a suo dire sono state eliminate. Le barriere architettoniche caro assessore sono presenti in città dalla sua creazione, molte costruite in anni in cui nemmeno esisteva una legge e una sensibilità alla circolazione dei disabili, non sono frutto delle amministrazioni di cui io ho fatto parte, come afferma goffamente. Sulla mia terzietà rispetto al ruolo e all’argomento gli basterà chiedere ai consiglieri comunali che la sostengono quante volte sono intervenuto criticamente nelle sedi opportune per rivendicare i diritti delle persone disabili alla mobilità quando c’era la giunta Federici e soprattutto quante volte ho cercato l’alleanza di tutte le forze politiche sui progetti da me presentati ( vedi parcheggi delle Terrazze, ascensore dello stadio, ascensore di collegamento con il castello San Giorgio, ecc.) tutte opere passate in consiglio comunale all’unanimità, lo chieda”.

“Esorto Cimino ad informarsi su quante risorse ogni anno metteva la giunta di centrosinistra all’epoca della mia consigliatura – conclude il presidente – e dopo da assessore e se sono state di meno di quella attuale prometto di dimettermi da presidente della consulta Provinciale Disabili il giorno dopo ( spero sia disposto ad accettare e ad agire di conseguenza anch’esso). Sul Peba non bastano i progetti e le parole, ma bisogna investire risorse, a proposito quanto hanno stanziato a bilancio per i lavori di abbattimento barriere architettoniche quest’anno? Nel suo intervento Si è dimenticato della sede della Consulta, e allora gli ricordo che sono due anni che aspettiamo, prima dovevano individuare l’ufficio, poi imbiancarlo, poi trovare le chiavi da consegnarci…una presa in giro infinita. Nel mio ruolo di presidente ho sempre cercato il dialogo e la coprogettazione con tutti gli uffici del Comune e alcuni progetti sono andati in porto, purtroppo sulla partita barriere si è fatto poco o niente, dispiacerà sentirselo dire ma è la verità, io non ho la sindrome di Pinocchio come evidentemente ha l’assessore”.

