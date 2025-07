Bilancio Regione, Giordano (M5S): “Controlli di Dia per contrastare pericolo di infiltrazioni mafiose”. Il cdx: “Ennesimo insulto, si dimetta”

Liguria. “Oggi in consiglio regionale, presentando la relazione del M5S alla variazione di bilancio, ho fatto una proposta tanto provocatoria quanto necessaria: perché non sottoporre i bilanci al controllo della Direzione Investigativa Antimafia? Come non auspicarlo, visto che parliamo di miliardi di euro tra PNRR, fondi europei, appalti, subappalti e affidamenti? Siamo davvero certi che tutto quel denaro non attiri l’interesse della criminalità organizzata? L’allarme illegalità nella spesa pubblica è ormai tristemente noto in Liguria: non possiamo più accontentarci di controlli di facciata. Serve trasparenza reale, serve prevenzione strutturale. Ma al centrodestra la proposta è risultata indigesta al punto da scatenare il caos in Aula. Peccato: sembra non abbiano imparato nulla dalle recentissime vicende regionali e comunali. Incapaci di motivare il dissenso con argomenti credibili, l’hanno buttata in caciara, arrivando persino a proporre un ordine del giorno per togliermi il seggio. Alla loro personale interpretazione della legalità, la destra aggiunge ora anche una discutibile idea di democrazia”. Così il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano, a margine della discussione sulla variazione di bilancio.

Un proverbio sempre attuale recita: ‘Male non fare, paura non avere’. Se è tutto in ordine, se i conti sono trasparenti e la legalità garantita, perché respingere una proposta di buon senso? Occorre un impegno concreto per la trasparenza, per garantire che ogni euro speso sia tracciabile e finalizzato all’interesse pubblico – non a logiche clientelari o, peggio, criminali. Non ci stancheremo mai di difendere la legalità e di denunciare i maquillage contabili visti in questi anni e confermati ancora oggi dalla Giunta Bucci”.

» leggi tutto su www.ivg.it