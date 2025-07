Genova. Intervento nella notte dei vigili del fuoco di Genova per il recupero di un giovane di circa 20 anni caduto da un muraglione in via Rigola, a San Teodoro.

Il volo, di qualche metro in un luogo difficilmente raggiungibile, ha reso il recupero particolarmente laborioso: è durato dall’una alle quattro del mattino e per raggiungere e riportare il giovane al piano strada sono state utilizzate tecniche saf (speleo alpino fluviale).

