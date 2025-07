Da Nicola Orecchia a nome di tutti i consiglieri di minoranza, di Sandro Garibaldi e Davide Grillo

Dopo l’annuncio della nascita del movimento civico “L’acqua pubblica è di tutti. Il Tigullio non si vende!”, prende ufficialmente il via la raccolta firme popolare contro la svendita delle quote pubbliche di IREN Acqua Tigullio S.p.A. da parte del Comune di Chiavari e della società Marina Chiavari S.r.l.

