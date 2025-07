Cinque gol al Gherdeina per iniziare con il piede giusto, prima rete allo Spezia per Artistico

Buona la prima per lo Spezia di Luca D’Angelo, che nella prima uscita pre stagionale nel ritiro di Santa Cristina batte per 5-0 il Gherdeina, squadra dilettante della Val Gardena. Alcune buone indicazioni per il tecnico aquilotto dopo nemmeno una settimana di allenamenti in montagna, con tanti giovani coinvolti e il primo gol dell’avventura bianca di Gabriele Artistico, in campo nella ripresa con il giovane Riccardo Fontanarosa (anche lui in gol, ndr). Di Giuseppe Di Serio la prima rete della stagione, mentre sono Daniele Verde e il Primavera Emmanuele Lorenzelli a completare lo score per il 5-0 finale.

Non hanno preso parte all’amichevole Edoardo Soleri e Salvatore Esposito, ancora alle prese con il percorso differenziato dopo i problemi fisici avuti, e nemmeno Francesco Cassata, che oggi si è dedicato ad un lavoro personalizzato dopo un sovraccarico dovuto ai primi giorni di ritiro. Tanti sorrisi nel gruppo bianco, che tornerà in campo domenica a Bressanone, nel più probante test contro il Lecce.

