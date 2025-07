Cinque Terre express, Natale: “Non è dato sapere come viene investito quanto incassato dall’aumento dei biglietti del treno, vogliamo chiarezza”

Il consigliere regionale del Partito democratico Davide Natale interviene a seguito degli stanziamenti provenienti dagli introiti della Cinque Terre Card, focalizzandosi sulle tariffe del Cinque Terre Express. In una nota scrive:”Il Parco distribuisce territorio, come già fatto negli anni passati, quanto ottiene dalla vendita delle Card delle Cinque terre, secondo un progetto che aveva come obiettivo: da un lato, di mettere a disposizione un servizio per i turisti; dall’altro, di acquisire risorse da investire sul territorio. Quindi bene registrare il risultato della distribuzione dei proventi. Ma ci chiediamo che fine fanno le ingenti risorse che Trenitalia e la Regione ottengo dalla vendita dei biglietti del Cinque terre express. È una vergogna che viste le cospicue risorse che vengono incassate che sono aumentate in modo esponenziale a seguito dell’aumento del 100 per cento della tratta ferroviaria, non sia conosciuta la destinazione del risorse e non si conoscano le reali ricadute sul territorio. Basta con questa opacità servono trasparenza, chiarezza e investimenti ulteriori per migliorare la qualità dei servizi e la vivibilità dei borghi delle Cinque terre”.

