Consiglio regionale, ok al rendiconto del 2024. Le opposizioni contro Bucci: “Nessuna visione”

Genova. Via libera in consiglio regionale al rendiconto generale della Regione Liguria per il 2024, il documento che certifica la situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente al termine dell’anno precedente. Opposizioni all’attacco, anche sulla scia delle critiche mosse dal procuratore della Corte dei conti Roberto Leoni sul capo di gabinetto Massimiliano Nannini e sui commissari per la realizzazione dei nuovi ospedali, oltre che sui conti della sanità e di Arte Genova, contestazioni che non hanno impedito comunque il giudizio di parifica. Domani la seduta proseguirà a oltranza: tra i provvedimenti più attesi quelli con cui la Regione si impegnerà ad anticipare finanziamenti ministeriali ad Amt Genova per scongiurare la crisi aziendale.

Nel rendiconto sono state accertate entrate per 6 miliardi e 42 milioni di euro e registrati impegni di spesa per 5 miliardi e 868 milioni di euro. Il totale delle riscossioni è stato di 5 miliardi e 707 milioni di euro ed il totale dei pagamenti è stato di 5 miliardi e 764 milioni di euro, con un fondo di cassa al 31 dicembre 2024 di 370 milioni di euro. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 è positivo ed è pari a 896 milioni di euro, da cui vanno dedotti accantonamenti e vincoli di legge. La parte disponibile del risultato di amministrazione al 31 dicembre riporta un saldo positivo di 7 milioni di euro, con un significativo miglioramento rispetto al corrispondente importo di un anno prima, negativo per 72,4 milioni di euro. Per l’esercizio 2024 sono stati rispettati vincoli di finanza pubblica previsti, sia in termini di obbligo costituzionale dell’equilibrio di bilancio, sia in termini di contributi alla finanza pubblica.

