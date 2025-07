Dal vigneto alla tavola, con un click: la rivoluzione digitale del vino artigianale

Per lungo tempo, il ricco e variegato mondo dei vini artigianali italiani è stato come un giardino segreto, accessibile a pochi e protetto da complesse logiche distributive che favorivano quasi esclusivamente i grandi marchi più conosciuti. Per il consumatore medio, la scelta si limitava a ciò che nell’enoteca di quartiere o al supermercato, un assortimento valido ma che raramente raccontava l’intera storia del nostro patrimonio enologico.

Oggi, questo scenario è stato ridisegnato da un nuovo potente fenomeno: la vendita di vino online, una rivoluzione silenziosa che ha scardinato le vecchie regole del gioco, permettendo finalmente a quel tesoro di biodiversità e sapienza artigianale di raggiungere le nostre tavole, democratizzando la scoperta e la qualità.

