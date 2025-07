D’Angelo: “Sappiamo cosa manca, la società coprirà i ruoli con il mercato. Ora pensiamo a lavorare”

“Era la prima volta che giocavamo a tutto campo, perché ci siamo sempre allenati a campo ristretto. Non mi aspettavo tanto, era importante ritrovare certe misure e il ritiro serve a questo”. Parla così Luca D’Angelo dopo la vittoria dello Spezia nell’amichevole contro il Gherdeina, primo test per le Aquile nel ritiro di Santa Cristina, dove si lavora da sei giorni. “La squadra sta rispondendo bene, sono abituati a lavorare. In ritiro si fatica di più dal punto di vista atletico e ci stiamo concentrando molto su questo. I ragazzi lavorano con grande impegno e voglia”, racconta il mister.

Prima occasione per valutare in partita anche i nuovi acquisti, oltre ai giovani aggregati alla prima squadra: “Con Gazzoli e Melissano siamo andati su una certa tipologia di giocatori, come Artistico e Vlahovic, perché li avevamo seguiti. Sapevamo di perdere Pio Esposito, quindi ci servivano giocatori che lo sostituissero. Devono conoscere meglio i compagni ma hanno tutte le qualità per inserirsi e hanno l’attitudine per migliorarsi. Ci sono anche dei ragazzi della Primavera, sicuramente devono crescere perché è il loro primo ritiro. Ma è una prassi, con i mesi cresceranno sia lavorando con noi che con la Primavera”.

