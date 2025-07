Di Serio: “La delusione dell’anno scorso è grande, ma non dimentichiamo il percorso. Ripartiamo da lì”

“Le impressioni sono positive. Dopo una settimana di doppi allenamenti le gambe non rispondono ancora benissimo, ma dovevamo provare i concetti che ci chiede il mister e le giocate. I nuovi si stanno integrando bene, stiamo provando a facilitare il loro ingresso”. Parla così Giuseppe Di Serio, autore del primo gol della stagione dello Spezia nell’amichevole contro il Gherdeina. In campo nel primo dei due tempi con Vanja Vlahovic, l’attaccante prende le misure e impara a conoscere i nuovi compagni: “Mi sto trovando molto bene con tutti. Con Vanja avevo fatto qualche allenamento all’Atalanta Under 23, ma anche con gli altri sto bene, sono bravissimi ragazzi”.

Tanto sudore in Val Gardena, dove si poggiano le basi per l’imminente inizio della stagione: “Sono giorni molto intensi, stiamo lavorando intensamente e siamo contenti. Dobbiamo spingere per mettere benzina. Ora va fatto bene il ritiro, poi quando cominceranno le partite ufficiali dovremo essere pronti per fare una grande stagione”.

