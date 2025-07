Introiti Cinque Terre Card: dal Parco oltre finaziamenti per oltre due milioni destinati a cinque comuni della provincia

Settecentomila euro per Riomaggiore, Vernazza e Monterosso, un’altra quota, di circa trecentomila euro, verrà suddivisa per Levanto e La Spezia per un per un totale di 2milioni e 400mila euro. Questa la somma che il Parco nazionale delle Cinque Terre ha stanziato con i proventi generati dalla Cinque Terre Card.

I singoli finanziamenti vengono erogati per progetti specifici che i Comuni ricadenti dell’Area protetta hanno già presentato. Tra questi, solo per citarne alcuni nelle Cinque Terre rientrano i 350.000 euro a favore del Comune di Riomaggiore, destinati a interventi per la messa in sicurezza idraulica del Torrente Rio Groppo e alla riqualificazione dell’ex-Scuola di Manarola per la creazione di uno spazio culturale, museale e di aggregazione. Un’analoga somma di 350mila euro è stata destinata al Comune di Vernazza per la riqualificazione della pavimentazione e dell’area soprastante la stazione ferroviaria di Corniglia. Anche il Comune di Monterosso al Mare riceverà 350mila euro per la realizzazione di un secondo lotto degli interventi di restauro e riqualificazione di Via dei Bastioni. Tra le altre iniziative finanziate, figurano contributi per eventi culturali estivi a Vernazza, per la stagione culturale a Monterosso al Mare, un concerto straordinario a Levanto e servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale sempre per Monterosso al Mare.

In una nota il Parco nazionale delle Cinque Terre precisa che l’impegno è articolato in due fasi: 1,2 milioni di euro sono già stati stanziati nel novembre 2024 e ulteriori 1,2 milioni saranno allocati nell’avanzo vincolato del 2025, “a dimostrazione di un uso responsabile e strategico delle risorse derivanti dal turismo, che si traducono in benefici diretti e tangibili per le comunità locali”.

“La Cinque Terre Card oltre ad essere uno strumento di accesso alla rete sentieristica e ai servizi di mobilità e di fruizione sostenibile del Parco – precisa ancora il Parco -, è un modello di economia circolare, in cui i proventi generati dalla presenza dei visitatori vengono reinvestiti a favore del territorio, sostenendo interventi su: messa in sicurezza, manutenzione della rete sentieristica e sostegno al comparto agricolo; riqualificazione urbana e paesaggistica; valorizzazione culturale e promozione del patrimonio; mobilità interna a basso impatto”.

