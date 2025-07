Liguria, torna il maltempo: nei prossimi giorni pioggia e calo delle temperature

Liguria. Una nuova saccatura nord-atlantica si dirige verso l’Europa centro-occidentale e interesserà la nostra Penisola a partire da questa sera con il ritorno, quindi, a condizioni di forte instabilità. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: al mattino cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso su gran parte dei settori costieri, cielo sereno o poco nuvoloso, invece, sui settori appenninici. Nel corso della mattinata si faranno spazio ampie schiarite soprattutto sul settore centro-orientale della regione. Nel corso del pomeriggio velature in transito a partire da ovest, mentre in serata ci aspettiamo il passaggio di una linea temporalesca che probabilmente interesserà soprattutto il settore centro-occidentale, anche se non escludiamo piovaschi a levante.

