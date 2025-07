Linea del Campasso, il Governo ripristina 13 milioni ma frena sullo stop alle merci pericolose

Genova. I 13 milioni tagliati dal Governo sul progetto di rigenerazione urbana intorno alla linea merci del Campasso “saranno disponibili a partire dal prossimo contratto di programma Mit-Rfi”. Lo ha annunciato oggi il sottosegretario Tullio Ferrante rispondendo a un’interrogazione del Pd nel corso del question time in commissione Trasporti alla Camera. La sforbiciata era arrivata con la manovra del 2024 e aveva infiammato il centrosinistra e i comitati della Valpolcevera, mentre l’allora vicesindaco Pietro Piciocchi aveva assicurato che non ci sarebbe stato nessun definanziamento.

Per quanto riguarda il protocollo d’intesa che dovrebbe escludere il passaggio di merci pericolose lungo la linea, come aveva promesso dalla giunta precedente (con Bucci e Piciocchi), “sono in corso i necessari approfondimenti tecnici fra Rfi, Comune di Genova, Autorità di sistema portuale e Regione Liguria”, ha detto Ferrante.

