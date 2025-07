Meteo: previsioni di peggioramento a partire da questa sera, giovedì e venerdì possibili forti temporali

Questa mattina cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso su gran parte dei settori costieri, cielo sereno o poco nuvoloso, invece, sui settori appenninici. Nel corso della mattinata si faranno spazio ampie schiarite soprattutto sul settore centro-orientale della regione. Nel pomeriggio velature in transito a partire da Ovest, mentre in serata è atteso il passaggio di una linea temporalesca che probabilmente interesserà soprattutto il settore centro-occidentale, anche se non si escludono piovaschi a Levante.

Venti moderati a rotazione ciclonica.

Mare al mattino molto mosso per onda lunga da Sud-Ovest, in graduale scaduta durante la giornata.

Temperature minime in leggero aumento, massime in leggero calo sulla costa minime tra 22 e 25° C, nell’interno tra +11 e +17° C. Massime sulla costa tra +25 e +29° C, nell’interno tra +23 e +30° C.

Previsioni meteo giovedì 24 luglio