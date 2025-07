Muro degli Olivetani abbattuto a Le Grazie, l’opposizione ritorna sulla questione con un’interrogazione

Un’interrogazione consiliare dell’opposizione di Porto Venere accende i riflettori su un tema delicato e controverso che coinvolge il patrimonio storico e paesaggistico del borgo di Le Grazie: la demolizione di una porzione del cosiddetto Muro degli Olivetani, bene vincolato, e la successiva accettazione di una transazione da parte dell’amministrazione comunale. A firmarla sono i consiglieri Francesca Sacconi, Roberto Farnocchia, Jacopo Conti e Paolo Negro.

L’avvio della vicenda risale al 2015, quando fu presentato un progetto per la creazione di un’area parcheggio privata che prevedeva l’apertura di un varco carraio in un muro in pietra tutelato, oltre a modifiche in un’adiacente area pubblica. “L’iniziativa – ricordano i consiglieri di opposizione – ricevette parere negativo da parte sia dell’Ufficio Urbanistico sia dell’amministrazione comunale, pareri comunicati in forma scritta e verbale. Ciononostante, i proprietari eseguirono la demolizione della porzione di muro in orario notturno, dando avvio a un lungo contenzioso legale”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com