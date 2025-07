Dietro alla perdita di capelli c’è ben più di un problema estetico: l’autostima vacilla e il benessere emotivo subisce uno scossone non da poco. Ma quando è utile valutare un trapianto di capelli e cosa c’è da sapere?

Il primo passo è sicuramente informarsi: un sito web specializzato fornisce contenuti approfonditi sulla tematica e dà modo di prepararsi per poi rivolgersi a professionisti del settore per eseguire il trattamento e ritrovare la fiducia in se stessi.

» leggi tutto su www.ivg.it