Gli elettrodomestici sono strumenti indispensabili nella vita di tutti i giorni: ci aiutano a cucinare, pulire, lavare e conservare i cibi. Per questo è importante prendersene cura in modo costante, così da mantenerli efficienti più a lungo ed evitare costose riparazioni o sostituzioni anticipate. Bastano piccoli accorgimenti e qualche rimedio casalingo per farli durare nel tempo.

Pulizia naturale ed efficace

» leggi tutto su www.ivg.it