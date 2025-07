Rischia di annegare nelle acque di Vernazza: giovane trasferita d’urgenza al San Martino

Paura per una ragazza che ha rischiato di annegare nelle acque di Vernazza. I fatti risalgono al primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 13, quando la giovane era in acqua, il mare agitato e le onde l’hanno trascinata via. Sono stati momenti di serie difficoltà, ma comunque la ragazza è stata recuperata e fatta uscire dall’acqua. Le sue condizioni sono migliorate e si è comunque reso necessario il trasporto in elicottero con Drago dei Vigili del fuoco. Sul posto a prestare le prime cure del caso c’erano la Pubblica assistenza di Vernazza e i soccorritori del 118, arrivati su Delta 1 della Spezia. Stabilizzata, è stata trasferita d’urgenza al San Martino di Genova.

L’articolo Al via una nuova edizione di Smartcup Liguria, competizione dedicata alle idee imprenditoriali proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com