Sabato a Deiva un viaggio teatrale nel mondo della pallavolo con “Zorro” Zorzi e Beatrice Visibelli

Il Festival Nuove Terre, nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport, sabato 26 luglio alle 21.30 a Deiva Marina (Piazza Bollo) propone la prima nazionale del nuovo spettacolo di Teatri d’Imbarco, La magnifica imperfezione. Giro del mondo su una palla in volo, un funambolico viaggio nel mondo della pallavolo attraverso cinque continenti, lungo tutto il Novecento. In scena Andrea ‘Zorro’ Zorzi, della generazione dei fenomeni azzurra, e Beatrice Visibelli, diretti da Nicola Zavagli, accompagneranno gli spettatori in un viaggio. “Il racconto evoca porti e oceani, palestre, oratori e pretini, militari russi, streghe giapponesi e hippy californiani, fenomeni italiani e transgender thailandesi – leggiamo nella nota di presentazione dello spettacolo -. Fino a Mila e Shiro, i cartoon giapponesi che appassionarono i giovani Millenials. Al centro, lo sport come gioco, lingua universale e specchio del mondo: sempre umano, sempre meravigliosamente imperfetto”.

Apertura biglietteria un’ora prima dello spettacolo. Acquisto biglietti anche online su liveticket.it

Andrea Zorzi è stato uno dei più grandi giocatori della pallavolo internazionale, uno dei simboli della pallavolo italiana. Nato a Noale (Venezia) il 29 luglio del 1965 da genitori toresellani, è riuscito a diventare uno fra più i apprezzati atleti del volley a livello mondiale. È stato un membro fondamentale della “generazione di fenomeni” della nazionale italiana allenata da Julio Velasco, vincendo due mondiali (1990, 1994), tre World League e un argento olimpico (Atlanta 1996). Dopo il ritiro, ha intrapreso una carriera come commentatore sportivo per Sky Sport e La Gazzetta dello Sport, dedicandosi anche al teatro.

Beatrice Visibelli, partner di Zorzi anche nel precedente successo ‘sportivo’ di Teatri d’Imbarco (La leggenda del pallavolista volante), ha debuttato in teatro con la compagnia La Festa Mobile di Pino Quartullo. A Roma e si lega al gruppo di Giancarlo Sepe, al Teatro della Comunità e alla Versiliana. Sarà poi in Finale di partita di Beckett con Chiari e Rascel e la regia di Di Leva, Susn con Varetto, la Figlia in Notturno di Luconi. Dal ‘89 al ‘94 lavora allo Stabile di Trieste, è Laura in Zoo di vetro con Piera Degli Esposti, Agafja in Oblomov con Glauco Mauri. Sarà ancora con Piera Degli Esposti in molti spettacoli: I Blues, Le grandi Tragiche, D.I.V.A. e nel Prometeo a Siracusa con la regia di Antonio Calenda. Lavora al Teatro della Limonaia in Giochi al castello di Molnar con la regia dell’ungherese Andràs Jeles, poi con Barbara Nativi sarà protagonista di Le Cognate, in tournée dal ’95 al ’98 con ripresa a Montreal in Canada nel ’99. Tra gli altri registi lavora con Cristina Pezzoli, in Celestina con Isa Danieli, in Lettere al Teatro Manzoni di Pistoia e ne Il sole dorme con Ilaria Occhini. Con Pupi e Fresedde è in Assemblea condominiale di Francesco Brandi e in La comica del cielo di Angelo Savelli. Ha partecipato anche a serie radiofoniche, televisive e film (Francesco Nuti, Damiano Damiani, Ugo Chiti). Nel 2002 fonda con Nicola Zavagli la compagnia Teatri d’Imbarco, che dal 2010 gestisce il Teatro delle Spiagge di Firenze.

