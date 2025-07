E’ accaduto poco prima delle 22 a Santa Margherita Ligure, in corrispondenza del lungomare Rossetti. Un diciannovenne ha effettuato un tuffo in mare, procurandosi un trauma cranico. E’ intervenuto il medico del 118 e la Croce Rossa di Santa Margherita che ha accompagnato il giovane in codice giallo all’ospedale San Martino dove gli esami accerteranno se il bagnante ha subito lesioni interne. Sul posto anche i carabinieri.

» leggi tutto su www.levantenews.it