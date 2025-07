Sestri: “Caso gallerie, una brutta pagina di questa giunta”

Da Progresso Per Sestri

Con risicati nove voti il sindaco Solinas ieri sera, durante la discussione della nostra mozione che chiedeva un impegno economico per la sola progettazione degli interventi alle gallerie di Sestri Levante/Moneglia, ha espresso la volontà di non realizzare la progettazione e soprattutto di non voler impegnare neanche un euro per mettere le basi per risolvere una situazione che da mesi sta creando notevoli disagi alle persone e problemi economici alle aziende.

Dopo un delirante battibecco sul nome delle gallerie, la minimaggioranza ha dichiarato di non ritenerla una priorità e non voler “buttare” soldi pubblici certificando così l’idea di voler dividere Sestri Levante in zone di serie A e zone di serie B.

Un’altra brutta pagina per questa Amministrazione, che ancora una volta dimostra di non saper amministrare la città, di non sapere prendersi cura e di prendere decisioni sulla pelle dei cittadini, incuranti dei problemi e dei disagi che provocano.

E mentre l’Amministrazione di Moneglia sta lavorando e si dà da fare per reperire fondi, dando una bella lezione al Sindaco Solinas, il nostro si mette, compiaciuto, alla finestra a guardare in attesa della manna dal cielo, dimenticando che le gallerie di Moneglia, per una parte, insistono sul comune che lui amministra.

